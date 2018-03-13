У Лутковської розповіли, на кого найбільше скаржаться українці

Всього за 2017 рік в офіс омбудсмена надійшло 29,4 тис. скарг громадян.

У 2017 році найбільша кількість скарг на органи влади та інші установи за зверненнями до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло щодо органів місцевого самоврядування, Національної поліції та судів.

Читайте такожОмбудсмен назвала дискримінацією роздягання жінок перед допитом ПорошенкаЗагальна кількість скарг склала за рік 29,425 тис. Про це йдеться у щорічній доповіді омбудсмена Валерії Лутковської про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні, текст якої опублікований на сайті Уповноваженого та направлений до Верховної Ради 12 березня.

Зокрема, на органи місцевого самоврядування надійшло 3612 скарг (12,3% від загальної кількості), на Нацполіцію - 2675 (9,1%), а на суди - 2205 (7,5%). При цьому найменше скаржилися на дії Конституційного суду - 5 повідомлень (0%), Державної казначейської служби України - 39 (0,1%) та Державної прикордонної служби України - 43 (0,1%).

Як повідомляв УНІАН, Україна втратила "лідерство" за кількістю скарг до ЄСПЛ.