Суд окупантів у Криму залишив під вартою фігурантів "справи Веджіє Кашка"

21:55, 14 березня 2018
Суспільство
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qtmm.org

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Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність» у Facebook. «Суд продовжив арешт до 15 травня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні відбулося судове засідання щодо продовження строків тримання під вартою кримськотатарським активістам, заарештованим у справі «Веджіє Кашка» - Кязіму Аметову, Бекіру Дегерменджі, Руслану Трубачу і Асану Чапуху.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2017 року у тимчасово окупованому Криму після обшуків було затримано кількох кримських татар. Всіх їх звинувачують у нібито вимаганні у громадянина Туреччини. Затриманих було заарештовано на два місяці.

Після затримань кримських татар у центрі Сімферополя, здійснених російськими силовиками, на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка.

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Теги: #суд#Веджіє Кашка