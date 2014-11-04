Біля Маріуполя бойовики чотири рази обстріляли українські позиції, один військовий загинув, один поранений - міськрада
У Донецькій області біля Маріуполя бойовики за сьогоднішній день 4 рази обстріляли позиції українських військових, порушивши тим самим Мінську угоду, в результаті чого загинув один військовий ВСУ, ще один був поранений.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.
ак, перший обстріл почався в 7.30 - західніше населеного пункту Павлопіль бойовиками був здійснений обстріл з танків по позиціях українських збройних сил. Тут бойовики вели обстріл з житлових кварталів, використовуючи заборонені методи ведення бою, і розраховували на те, що у відповідь вогонь по них не буде відкритий.
Далі в 9.00 бойовиками здійснено мінометний обстріл по позиціях українських військових сил з населеного пункту Таврична.
В обох випадках ніхто не постраждав, бойова техніка залишилася ціла.
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В 13.01 був проведений обстріл українських військових знову з населеного пункту Павлопіль, в результаті загинув один військовий Збройних Сил України - 30-річний житель Одеської області.
Також, в 16.30 були обстріляні позиції українських військових в районі сел. Талаківка зі стрілецької зброї, в результаті один військовий військово-морських сил України отримав поранення.
Минулої доби нападів на блок-пости українських військових сил по периметру Маріуполя не було. Українська розвідка стежить за ситуацією, переміщень живої сили і техніки противника в сторону Маріуполя немає, запевнили в міськраді.