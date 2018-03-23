Парламент, Уряд, Президент: соціологи назвали інституції, якими найбільше незадоволені українці

Інституції, діяльність яких українці найбільше схвалюють, - волонтери, армія і церква.

Соціологи з'ясували, діяльністю яких інституцій найбільше незадоволені українці. У трійку лідерів увійшли Верховна Рада, Кабмін та Президент України.

Так, за данними всеукраїнського муніципального опитування, проведенного Соціологічною групою «Рейтинг», роботою українського парламенту незадоволені 72% українців, Урядом України незадоволені 67% наших співвітчизників, Президентом - 57%. За ними йдуть судові органи та прокуратура.

Зазначимо, що показники схвалення впали саме за останні кілька років. Так у 2015 році роботу Президента схвалювали 38% українців, через рік вже 25%, а у 2017-2018 році - тільки 18%.

Схвалення населенням діяльності Ради у 2015 році було на рівні 27%, у 2018 - вже 11%. Різке падіння схвалення діяльності Кабміну сталося у 2016 році: з 27% у 2015 до 13% (таким воно і залишається).

Інституції, діяльність яких українці схвалюють найбільше, - волонтери, армія і церква.

Зазначимо, що рівень схвалення зріс по відношенню до місцевих органів влади. Міських голів всередньому по Україні схвалюють 51% українців, проти 35% у 2015 році. Роботою міськрад задоволені 39%, що на 9% більше, ніж у 2015. Рівень схвалення роботи викомкомів зріс на 10%, у порівнянні з 2015, до 35%.

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 64,8%.

Як повідомляв УНІАН, політичні сили, які перебувають сьогодні при владі, стрімко втрачають довіру українців у той час, як партії, не представлені або представлені в парламенті в меншості, продовжують завойовувати симпатії співгромадян. Соціологи розповіли, яким партіям і політикам довіряють українці.