Соціологи розповіли, яким партіям і політикам довіряють українці

Дослідження проводилося з 6 по 18 березня 2018 року по всій території України.

Політичні сили, які перебувають сьогодні при владі, стрімко втрачають довіру українців у той час, як партії, не представлені або представлені в парламенті в меншості, продовжують завойовувати симпатії співгромадян.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного спільно експертами трьох соціологічних груп: Інституту аналізу та прогнозування, Центру «Соціальний моніторинг» і Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

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Так, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наступного тижня, більшість виборців віддали б свої голоси за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (12,9% респондентів). На другому місці опинилася б партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"" (8,2%). На третьому місці – партія «За життя» (7%).

Четверте місце розділили б «Опозиційний блок» і партія «Громадянська позиція» із 6,9% голосів, п'яте б посіла «Радикальна партія Олега Ляшка» (6,3%). На шостому місці – партія "Об'єднання "Самопоміч" (4,7% респондентів). Замикають список Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (2,7%) та «інша партія» (9,4%).

Експерти також просили респондентів відповісти, за кого вони віддали б свій голос у тому випадку, якщо б обрана ними партія не брала участі у виборах. За результатами даного опитування, на першому місці розташувалася партія «Громадянська позиція» (7%), на другому — Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (6,6%), на третьому — партія «За життя» (5,7%). Партія "Об'єднання "Самопоміч" посіла четверте місце (3,8%), п'яте — "Опозиційний блок" (3,4%). Далі йдуть "Радикальна партія Олега Ляшка" (3,1%), партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"" (2,8%), Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (1,5%) та партія "Відродження" (1%).

Що стосується президентських виборів, якби вони відбулися наступного тижня, голоси українців розподілилися таким чином: на першому місці - Юлія Тимошенко (13%), на другому – Петро Порошенко (8,6%), на третьому – Анатолій Гриценко і Вадим Рабинович (6,7%). Четверте місце зайняв Юрій Бойко (6,6%), п'яте – Олег Ляшко (6,4%). Далі йдуть Андрій Садовий (4,7%), Олег Тягнибок (3,7%) та Арсеній Яценюк (0,6%). При цьому 9,4% віддали б свій голос за «іншого кандидата».

Дослідження проводилося з 6 по 18 березня 2018 року по всій території України (за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей). Усього методом індивідуального інтерв'ю віч-на-віч було опитано 2015 осіб. Статистична похибка при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становить 1,34–2,24%.