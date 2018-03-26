У Києві розпалася робоча група з урегулювання скандалу навколо нового Театру на Подолі

Урегулювання ситуації навколо реконструкції Театру на Подолі: у КМДА повідомили, що більше половини членів групи відмовились продовжувати свою роботу у її складі.

У Києві припинила роботу робоча група із пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо реконструкції будівлі театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний драматичний театр на Подолі" на Андріївському узвозі, 20 (літ. А, Б) у Подільському районі міста.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київського міського голови від 21 березня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційній сторінці міської влади.Згідно з документом, рішення прийнято, враховуючи звернення голови робочої групи, а також той факт, «що 11 із 19 членів робочої групи письмово відмовились продовжувати свою роботу у її складі».

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Як повідомляв УНІАН, робочу групу з урегулювання ситуації навколо реконструкції Театру на Подолі було створено відповідно до розпорядження Київського міського голови від 23 лютого 2017 р.

До групи входили 19 осіб, зокрема представники ГО «Громада Андріївського узвозу», Національної спілки архітекторів, Українського товариства охорони пам’яток, Інституту проблем сучасного мистецтва, Києво-Могилянської академії, Спілки театральних діячів, Ліги екскурсоводів Києва.

Робоча група була створена після хвилі обурення серед киян, яку викликала відкрита у листопаді 2016 року нова будівля Театру на Подолі. Кияни висловили невдоволення тим, що будівля не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського узвозу.

Петиція про знесення нового фасаду будівлі театру була опублікована на офіційному сайті електронних петицій Київської влади 29 листопада та швидко набрала понад 10 тис. голосів, необхідних для обов’язкового розгляду владою міста.

Представники влади заявляли, що завершена будівля Театру на Подолі має задовольнити всіх і не викликати дисонансу.

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Створена робоча група працювала з квітня по листопад 2017 року, було проведено 29 засідань, низку зустрічей та громадських заходів. Група в грудні 2017 р. за результатом своєю роботи рекомендувала провести фахову оцінку естетичного вигляду Театру на Подолі, а також перевірити допущені під час реконструкції порушення та створити Офіс Андріївського узвозу.

Довідка УНІАН. Будівництво театру розпочали у 2004 році. Раніше на його місці розташовувався приватний театр Прахова. У радянські часи його знесли.

Перша черга будівництва нового академічного театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга Театру на Подолі – новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.

Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою й розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.

У 2015 році влада міста повернулася до довгобуду й на проектні роботи об’єкту «Театр на Подолі» передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об’єкта складав 81,271 млн грн. Було прийнято рішення про залучення меценатських коштів.

У квітні 2015 року вийшло розпорядження КМДА щодо завершення спорудження Київського драматичного театру на Подолі, згідно з яким довгобуд на Андріївському узвозі добудують за меценатські кошти.

28 листопада 2016 року керівник апарату КМДА Бондаренко повідомив, що під час будівництва було змінено проект. За його словами, «архітектура змінилася» після того, як був знайдений меценат для завершення будівництва.

На будівництво Театру на Подолі корпорація Roshen направила 165,854 млн грн.

9 жовтня 2017 р. президент України Петро Порошенко відкрив Театр на Подолі у Києві, архітектурне рішення будівлі якого викликало хвилю обурення киян.