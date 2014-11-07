Із зони АТО виїхало понад 400 тис. осіб - віце-прем'єр

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич в ефірі телеканалу 24 у четвер, 6 листопада.

"Динаміка залишається сильною - понад 400 тисяч людей на сьогодні тимчасово переміщені по Україні. Динаміка також показує, що невелика частина з них ще намагається повернутися на ті території, звідки вони прибули", - зазначив Сич.

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Він зазначив, що також зменшилася кількість біженців із зони АТО, які виїжджають на територію Росії.