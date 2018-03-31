В Одесі під час Гуморини порядок буде забезпечувати тисяча поліцейських

Також 1 квітня буде обмежено рух транспорту в центральній частині міста.

В Одесі завтра під час святкування Гуморини порядок забезпечуватимуть 1 тисяча правоохоронців.

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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Під час проведення фестивалю «Гуморина-2018» близько тисячі правоохоронців забезпечуватимуть безпеку одеситів і гостей міста. Крім сил поліції, до охорони громадського порядку приєднаються військовослужбовці Національної гвардії і курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, які на практиці повинні вдосконалити свої навички з охорони громадського порядку», - зазначили в главку.

У поліції закликали одеситів, які святкуватимуть разом з дітьми, пильнувати їх, оскільки у натовпі малолітні можуть загубитися. У разі зникнення дитини, необхідно негайно повідомляти про це поліцію.

Також повідомляється, що під час святкових заходів 1 квітня обмежено рух транспорту в центральній частині міста. За даними прес-служби патрульної поліції Одеси, з 8.00 і до закінчення святкових заходів (до вечора) буде перекрито рух транспорту на ділянках вулиць Пастера, Торгової, Коблевської, Преображенської, Катерининської, Рішельєвської та ін.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Гуморини в Одесі заплановано низку заходів, зокрема, презентація гумористичної карти міста, виставка робіт карикатуристів, гумористичний забіг International Fun Run, карнавальна хода, «Караоке на Гуморині», виступи «Ліги сміху», основного складу «95 -го кварталу» тощо.

Символами Гуморини будуть «Морячок» і «Жовта качка».

Передбачається, що 1 квітня в Одесу приїдуть не менш як 100 тисяч туристів.

Довідка УНІАН. Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонили влада України і Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 1980-х.