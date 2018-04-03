У мережі розгорівся скандал через фото з хіпстерами: з'явився коментар військового, який принизив "неправильно" одягнутих підлітків

Після публікації знімка, який викликав резонанс у суспільстві, у військового, за його словами, почалися неприємності на службі.

Український військовослужбовець, який зробив скандальний знімок з двома хіпстерами, стверджує, що не хотів нікого образити.

"Одразу хочу сказати, що я не гомофоб і не хотів нікого образити. Мене здивувала така реакція суспільства на це фото. Це було просто селфі", — сказав у коментарі "Обозревателю" Петро Батьківський.

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Військовий зізнався, що після публікації знімка, який викликав резонанс у суспільстві, у нього почалися неприємності на службі.

"У мене почалися великі проблеми, проводиться розслідування. Тому видалив все зі своєї сторінки у Facebook", - пояснив він.

Раніше в соцмережах розгорівся скандал через знімок, на якому чоловік у військовій формі робить селфі на тлі двох підлітків і в коментарі до фото ставить провокативне запитання - "Які будуть коментарі?".

Знімок був зроблений у Львові. Пізніше користувачі зазначили, що автор фото свої коментарі видалив, однак вони були також провокативні й стосувалися зовнішнього вигляду хлопців. Зокрема, він назвав підлітків гопниками, крім цього багато користувачів вирішили написати коментарі в дусі "от би цих хлопців в армію, там би їм вправили мізки", і "вони ж під*ри".