У мережі розгорається скандал через військового, який принизив "неправильно" одягнутих підлітків

У підписі до світлини, яку військовий зробив у Львові, він запитав у своїх підписників, які у них будуть коментарі з приводу зовнішнього вигляду хлопців.

У соцмережах набирає обертів скандал через знімок, на якому чоловік у військовій формі робить селфі на тлі двох підлітків і в коментарі до фото ставить провокативне запитання - "Які будуть коментарі?".

Читайте такожСепаратистський скандал у Львові: підозрюваного у фінансуванні "ДНР" соліста опери звільнили

Знімок був зроблений у Львові.

Пізніше користувачі відзначили, що автор фото свої коментарі видалив, однак вони були також провокативні і стосувалися зовнішнього вигляду хлопців.

Зокрема, він назвав підлітків гопниками, крім цього багато користувачів вирішили написати коментарі в дусі "от би цих хлопців в армію, там би їм вправили мізки", і "вони ж під*ри".

У свою чергу багато користувачів зазначили, що на фото звичайні підлітки і так як вони одягаються майже всі їхні однолітки. Крім того, вони відзначили, що дорослий чоловік вирішив самоствердитися за рахунок підлітків.

Крім цього, у своїй реакції на розміщене фото користувач Антон Петруков висловив надію, що "хлопці на фото продовжать стежити за модою, собою і добре виглядати аж до пенсії і що їм не доведеться виїжджати з України через хлопців у камуфляжі".