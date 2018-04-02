У мережі розгорається скандал через військового, який принизив "неправильно" одягнутих підлітків
У соцмережах набирає обертів скандал через знімок, на якому чоловік у військовій формі робить селфі на тлі двох підлітків і в коментарі до фото ставить провокативне запитання - "Які будуть коментарі?".
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Знімок був зроблений у Львові.
Пізніше користувачі відзначили, що автор фото свої коментарі видалив, однак вони були також провокативні і стосувалися зовнішнього вигляду хлопців.
Зокрема, він назвав підлітків гопниками, крім цього багато користувачів вирішили написати коментарі в дусі "от би цих хлопців в армію, там би їм вправили мізки", і "вони ж під*ри".
У свою чергу багато користувачів зазначили, що на фото звичайні підлітки і так як вони одягаються майже всі їхні однолітки. Крім того, вони відзначили, що дорослий чоловік вирішив самоствердитися за рахунок підлітків.
Крім цього, у своїй реакції на розміщене фото користувач Антон Петруков висловив надію, що "хлопці на фото продовжать стежити за модою, собою і добре виглядати аж до пенсії і що їм не доведеться виїжджати з України через хлопців у камуфляжі".