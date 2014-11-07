Міліція відтіснила активістів від пам'ятника Дзержинському у Запоріжжі
21:22, 07 листопада 2014Суспільство
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Активістів, які намагалися повалити пам'ятник Феліксу Дзержинському у Запоріжжі, відтіснили правоохоронці.
Міліція відтіснила активістів від пам'ятника Дзержинському / фото 061
Про це повідомляють представники місцевих ЗМІ, передає Еспресо.TV. Як зазначається, активісти не можуть підійти до пам’ятника, а поблизу з’явилися також "тітушки".
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Пам'ятник Дзержинському встановлений в Запоріжжі в 1977 році. Він являє собою статую з сірого граніту, висота - 6 м.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі активісти намагаються знести пам'ятник Феліксу Дзержинському, що стоїть на площі Свободи в центрі міста.
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