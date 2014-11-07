Міліція відтіснила активістів від пам'ятника Дзержинському у Запоріжжі

Про це повідомляють представники місцевих ЗМІ, передає Еспресо.TV. Як зазначається, активісти не можуть підійти до пам’ятника, а поблизу з’явилися також "тітушки".

Читайте такожУ Запоріжжі намагаються повалити пам'ятник Дзержинському

Пам'ятник Дзержинському встановлений в Запоріжжі в 1977 році. Він являє собою статую з сірого граніту, висота - 6 м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі активісти намагаються знести пам'ятник Феліксу Дзержинському, що стоїть на площі Свободи в центрі міста.