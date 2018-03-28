Хрестові булочки, мазурек та морозиво з пивом: традиційні великодні страви різних країн світу (відео)

15:42, 28 березня 2018
Суспільство
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На Пасху у Німеччині люблять їсти солодкі пироги у формі тварини. Обов’язкова пасхальна страва хорватів – пінца (пиріг з лимонною або апельсиновою цедрою). В Італії на Великдень печуть коломбу паскуале – пиріг з мигдалем, що означає "великодня голубка".

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На пасхальному столі іспанців обов’язково мають бути торріхас. Це скибочки хліба, вимочені у меді або вині, та обсмажені в яєчному жовтку. У Польщі печуть великодній десерт – пиріг «Мазурек». У Фінляндії на пасху смакують мяммі — пиво з морозивом. Українські ж католики печуть паски з ізюмом, цукатами та прикрашають їх.

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Теги: #Великдень#Пасха#великодній кошик#їжа#паска