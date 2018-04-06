У Єрусалимі сотні українців пройшли дорогою Скорботи з молитвою про мир (фоторепортаж)

Хресна хода українських вірян вночі увійшла в Левові ворота старого міста і рушила до храму Гробу Господнього.

У Єрусалимі віруючі Української Православної Церкви пройшли Дорогою Скорботи велелюдним Хресним ходом з молитвою про мир.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, хресну ходу «Дорогою Господа з молитвою за Україну» цьогоріч очолювала унікальна ікона "Собор новомучеників української землі", а першими йшли парафіяни захоплених храмів УПЦ.

Увечері Великого Четверга, коли в усіх православних храмах звершується читання 12 Євангелій Святих Страстей Господніх, сотні віруючих Української Православної Церкви, які прибули до Єрусалима, пройшли останнім шляхом Спасителя.

«Хресна хода рушила з Гефсиманії – місця, де Господь у молитві провів останні часи перед арештом і Голгофою. Святий Євангеліст Лука згадує, що під час моління Христа у Гефсиманському саду явився йому ангел з небес і зміцнив Його. Потребує зміцнення у вірі і наш український православний народ», - розповів керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Хресна хода українських вірян вночі увійшла в Левові ворота старого міста і рушила до храму Гробу Господнього.

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«Святі отці Церкви вчать, що Господь особливо прихиляється на милість нічним молитвам. Віримо, що щирі молитви людей, які приїхали молитися до Єрусалиму не тільки за себе, а і взяли на себе молитви за всю нашу багатостраждальну Україну, будуть почуті», - зазначив митрополит.

Віряни виступили з ініціативою створити ікону із зображенням Собору новомучеників землі Української, пояснив владика Антоній.

«Сто років тому митрополит Володимир Богоявленський став першим єпископом, якого було вбито богоборчою владою - його зображено у центрі ікони. Ця ікона написана народними іконописцями, які зобразили новомучеників і сповідників Української Православної Церкви, що представляють різні регіони України. Життям і своєю смертю вони засвідчили любов до Бога і приналежність православній вірі», - розповів керуючий справами УПЦ.

Українці пройшли останнім земним шляхом Христа з молитвою про відновлення спокою на нашій землі.

«Священномученик Володимир веде Хресною ходою усіх новомучеників і сповідників, які зображенні на цій іконі. Відбувається соборна молитва нас і тих, хто вже на Небі, де вони моляться перед престолом Божим за нашу батьківщину. Віримо, що цією соборною молитвою Господь зміцнить наш народ у Православ’ї, щоб глибока віра стала запорукою відновлення миру у серці кожної людини», - сказав митрополит Антоній.

Паломники вірять, що молитва за мир у Святому Граді буде почута Господом, настане довгожданий спокій та єдність, а в серцях українців запанує братерська любов до ближнього.