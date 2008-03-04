Газпром узяв українську газотранспортну систему під жорсткий контроль

23:14, 04 березня 2008
Суспільство
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Купріянов: поки незаконного відбору немає

ВАТ "Газпром" після зниження на 50% подачі газу Україні продовжує постачання палива європейським споживачам в колишньому об`ємі, заявив у вівторок офіційний представник російського холдингу Сергій КУПРІЯНОВ.

"Європейські споживачі продовжують в повному об`ємі одержувати газ", - сказав С.КУПРІЯНОВ журналістам, передає РІА Новости.

Кажучи про контроль безперебійності транзитних поставок через Україну, він відзначив, що такий контроль ведеться на територіях Росії, Румунії та Словаччини: таким чином, контролюється вхід і вихід газу з української газотранспортної системи.

С.КУПРІЯНОВ також повідомив, що на території самої України незалежні спостерігачі із спеціалізованої компанії SGS доступу до газовимірювальних станцій так і не одержали.

Відповідаючи на запитання, чи є інформація про несанкціонований відбір газу Україною, офіційний представник "Газпрому" сказав: "Поки немає".

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогаза України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутність умов поставок у 2008 році.

4 березня о 20.00 мск ВАТ "Газпром" скоротив ще на 25% поставки газу до України - до 69,3 млн. куб. м на добу, що відповідає близько 54% добових планових об`ємів.

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» заявив, що може гарантувати безперебійний транзит для європейських споживачів до тих пір, поки це не загрожуватиме енергетичній безпеці України. Компанія відзначає, що у випадку, якщо «Газпром» продовжить і далі грубо порушувати технічні угоди між двома країнами, знижуючи об`єми поставок середньоазіатського газу до України, НАК «Нафтогаз України» залишає за собою право взятися до адекватних і асиметричних дій для захисту інтересів споживачів України.

Компанія вважає, що обмеження поставок газу до України суперечить головному принципу технічних умов взаємин між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в газовій сфері. А саме, забезпеченню НАК «Нафтогаз України» безперебійного і безаварійного транзиту російського газу для європейських споживачів за умови забезпечення газового балансу України. Таким чином, ВАТ «Газпром» намагається змусити Україну вдатися до дій, які суперечать положенням Європейської енергетичної хартії.

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