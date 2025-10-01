Чепура мала селиться колоніями, зазвичай на деревах чи кущах серед очерету, у важкодоступних місцях плавнів.

На Одещині зафіксували рідкісного птаха - малу білу чаплю. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Йдеться, що неподалік села Гандрабури Ананьївської міської ради Подільського району інспектори спостерігали цікаве видовище: по відкритому плесу місцевого ставка, в річищі річки Тилігул, швидко й жваво рухався невеликий біло-сірий птах.

"Здавалося, він наздоганяв здобич. Це була Мала біла чапля, або Чепура мала", - розповіли екологи.

Чепура мала, додають в інспекції, належить до перелітних і кочівних птахів. Вона поширена спорадично в Євразії та Африці, зимує у тропіках Африки й у Середземноморському басейні. В Україні гніздиться в басейнах Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та на морському узбережжі. Зимує у Придунайському регіоні та на Каркінітському півострові Криму.

"А зальоти цього птаха можливі будь-де - от і цього разу він завітав до нас у пошуках їжі", - пояснили екологи.

Оселяється Чепура мала колоніями, зазвичай на деревах чи кущах серед очерету, у важкодоступних місцях плавнів. Розміри колоній можуть бути різними, а за сприятливих умов - навіть досить великими. Живиться виключно тваринною їжею: земноводними, рибою, комахами, павукоподібними та ракоподібними. З вересня до кінця жовтня він вирушає на зимівлю у теплі краї.

Цей птах, зазначають в інспекції, охороняється в країнах Європи та занесений до Бернської конвенції (Додаток II - види фауни, що перебувають під особливою охороною). В Україні його включено до регіональних червоних списків Дніпропетровської, Луганської, Полтавської та Харківської областей. Згідно з Постановою КМУ № 575 від 10 травня 2022 року, шкода, завдана цьому виду, оцінюється у 10 065 гривень за одну особину.

Інші новини екології

Як писав УНІАН, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували рідкісного птаха. Доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв оприлюднив відео, на якому - дивовижні птахи, підібратися до яких для фіксації - велика вдача. Вид занесений до Червоної книги України. Наразі пролітає через одеський заповідник, прямуючи до теплих країв. Зупиняється цікавий птах там, де безпечно.

Також повідомлялось, що поблизу Чорнобиля помітили цікавого хижака. Ним виявилася рись. Зокрема на фото можна побачити величезну граціозну кішку, яка щось роздивляється у лісі.

"Осінь - це час, коли хутро рисі стає довшим і густішим. Його забарвлення набуває насичених рудуватих або сіруватих відтінків, а характерні плями яскравіше виділяються на фоні осінніх пейзажів, допомагаючи рисі залишатися непомітною серед золотавого листя", - зазначили у Чорнобильському заповіднику.

