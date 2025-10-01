Українці вважають, що Україна не була підготовлена до вторгнення Росії, - опитування

Більшість відповіла, що політична влада не достатньо зробила і саме населення не вірило у вторгнення і не готувалося.

Переважна більшість українців (81%) вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Такі результати опитування проведеного 19-28 вересня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). При цьому 37% опитаних вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила, а 44% - що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми.

Частка респондентів, які вважають, що Україна зробила скоріше чи повністю достатньо для підготовки – 16%, з них 14% вважають, що Україна скоріше зробила достатньо, хоча були деякі прорахунки. Лише 2% переконані, що Україна повністю достатньо все зробила.

Відповідаючи на запитання щодо того, з яких причин у першу чергу Україна була не готовою до вторгнення, 46% респондентів зазначили, що влада не змогла докласти необхідних зусиль для підготовки, а 35% - саме населення не вірило у вторгнення і не готувалося належним чином.

Ще 21% опитаних вважає, що РФ володіла занадто великими ресурсами, тому не можливо було адекватно все підготувати. 17% вважають, що проросійські сили та агенти, які діяли в Україні підривали заходи підготовки, а 15% вибрали варіант відповіді, що керівництву ЗСУ, військовому командуванню не вдалося докласти необхідних зусиль для підготовки, ще 15% вважає, що країни Заходу не надали необхідну підтримку (зброю, санкції проти Росії) Україні для належної підготовки.

14% зазначають, що за період з листопада 2021 року, коли західні розвідки попереджали про підготовку Росією нападу на Україну, не можливо було повністю підготуватися і все врахувати.

Довідка. Упродовж 19-28 вересня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо сприйняття того, наскільки Україна була готовою до вторгнення. Воно проведено методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних Україні регіонах. Опитано 1029 респондентів.

Заява Зеленського про війну

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський під час виступу на складанні клятви ліцеїста й нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць заявив, що Україна не втрачатиме своєї воєнної потуги, набутої за час війни.

Він сказав, що українці витримали десятки спроб завоювання нашої держави, пройшли через століття пропаганди того, що начебто у нас не може бути самостійного національного життя, але кожна спроба підкорити Україну завершувалася тільки тим, що Україна відроджується. За його словами, всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися.

