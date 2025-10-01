Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання "Герой України" посмертно колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Саме в День захисників і захисниць, на Покрову, розширюємо ще одну нашу традицію поваги та вдячності", - зазначив він.
За словами президента, за час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам - українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей.
Зеленський зауважив, що 722 воїни вже стали Героями України, і з них 445 - посмертно.
"Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. Це були особливі люди. І вони теж були захисниками - захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни - Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", - підкреслив глава держави.
Як відомо, Парубія було застрелено 30 серпня в Сихівському районі Львова. Чоловік, який стріляв у колишнього голову Верховної Ради, замаскувався під кур’єра.
Інші укази президента з нагоди Дня захисників і захисниць
Як повідомляв УНІАН, Зеленський також підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" 16 містам у семи областях України. Президент розповів, що на Дніпровщині це Павлоград, Нікополь, Марганець; на Донеччині - Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ; на Запоріжжі - Гуляйполе, Оріхів; на Миколаївщині - Вознесенськ і Баштанка; на Сумщині - Суми, Тростянець; на Харківщині - Куп’янськ; на Хмельниччині – Старокостянтинів.