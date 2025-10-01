Також цього почесного звання удостоєні Геннадій Афанасьєв, Степан Чубенко та Володимир Вакуленко.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання "Герой України" посмертно колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Саме в День захисників і захисниць, на Покрову, розширюємо ще одну нашу традицію поваги та вдячності", - зазначив він.

За словами президента, за час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам - українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей.

Зеленський зауважив, що 722 воїни вже стали Героями України, і з них 445 - посмертно.

"Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. Це були особливі люди. І вони теж були захисниками - захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни - Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", - підкреслив глава держави.

Як відомо, Парубія було застрелено 30 серпня в Сихівському районі Львова. Чоловік, який стріляв у колишнього голову Верховної Ради, замаскувався під кур’єра.

Інші укази президента з нагоди Дня захисників і захисниць

Як повідомляв УНІАН, Зеленський також підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" 16 містам у семи областях України. Президент розповів, що на Дніпровщині це Павлоград, Нікополь, Марганець; на Донеччині - Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ; на Запоріжжі - Гуляйполе, Оріхів; на Миколаївщині - Вознесенськ і Баштанка; на Сумщині - Суми, Тростянець; на Харківщині - Куп’янськ; на Хмельниччині – Старокостянтинів.

