Лідерство на автомобільному ринку країни здобула китайська компанія BYD.

У вересні українці придбали понад 6,8 тисячі нових легкових автомобілів, що стало рекордним показником за останні 12 місяців. Такі дані наводять фахівці порталу "‎УкрАвтопром"‎.

У порівнянні з серпнем попит на нові автомобілі збільшився на 1%, тоді як у порівнянні з вереснем минулого року він зріс на 20%. Вперше лідерство на ринку здобула китайська компанія BYD, показники продажів якої виявилися у п'ятеро більшими, ніж торік.

Найближчими її конкурентами стали Toyota та Volkswagen. Так, бестселером місяця став електричний автомобіль Volkswagen ID. UNYX.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших брендів вересня:

BYD - 989 авто (+438% до вересня 2024 року). Toyota - 828 авто (-1%). Volkswagen - 733 авто (+118%). Renault - 471 авто (-13%). Škoda - 467 авто (+5%). BMW - 366 авто (-16%). Hyundai - 347 авто (+47%). Zeekr - 248 авто (+103%). Mazda - 244 авто (+17%). Honda - 216 авто (+50%).

Зазначимо, що всього з початку року в нашій країні зареєстрували 52,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 0,3% менше, ніж торік.

Автомобільний ринок України та світу - інші новини

Раніше стало відомо, що у серпні вітчизняний автопарк поповнили майже 6,8 тисячі нових легковиків, з яких трохи більше 70% купили приватні клієнти, а ще 30% - юридичні особи.

Серед приватних покупців найбільшим попитом користувався BYD Song Plus, тоді як юридичні особи віддавали перевагу Renault Duster.

Нагадаємо також, що лідером європейського ринку автомобілів виявився Renault Clio, який обійшов свого головного конкурента – Dacia Sandero. Також до трійки лідерів потрапив кросовер Volkswagen T-Roc.

Вас також можуть зацікавити новини: