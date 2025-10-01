Він вважає, що "курська операція" проведена максимально успішно.

Збройні сили України тримають буферну зону на території Курської області РФ та витісняють росіян з Сумщини все ближче до кордону.

Про це керівник управління штурмовими підрозділами Збройних сил України, Герой України полковник Валентин Манько сказав в ефірі Radio NV, говорячи про роботу штурмовиків на напрямках.

"По Курщині: ми й досі тримаємо цю буферну зону, на самій Курщині. Для того, щоб вороги не просувалися в бік Сум. Сумщина – ми зачистили територію, на яку просочився противник, далі відштовхуємо росіян до кордону. Там вже лишилось зовсім трошки. Там працюємо разом з десантно-штурмовими військами. Так само як і на Добропільському напрямку. Тобто основні сили – це штурмові підрозділи наші і десантно-штурмові бригади", - розповів він.

За його словами, Курська операція мала на меті провести великий марш - зайти в глибину РФ, обійти сили ворога, набрати полонених, а також відбити буферну зону максимально вглиб від нашого кордону. "Вийшло так, що забігти ще глибше. Ну, воно як би було сплановано, забігли. Але росіяни настільки відреагували, що почали стягувати туди свої війська найпотужніші", - розповів Манько.

На його переконання, загалом "максимально успішно" проведена ця операція.

"Ну, і все в порівнянні мабуть пізнається. Хто каже за Курську операцію, чи потрібна, то можна запитати у сумчан. Якби не пішли ми, пішли б вони (росіяни). І сумчани спочатку теж трохи не розуміли, нащо ця операція. А зараз вони кажуть: а можете, хлопці, ще тримати довше і глибше їх відштовхнуть, так хочеться на своїй землі жить спокійно і не дивитись ці страхи війни".

Курська операція - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Курська операція розпочалась 6 серпня 2024 року. Тоді Збройні Сили України перетнули українсько-російський кордон і почали просування вглиб території Російської Федерації. Це була перша українська загальновійськова операція на території країни-агресорки з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Курська операція продовжується і сьогодні – наші воїни продовжують утримувати позиції в Курській області РФ, незважаючи на постійні російські контрнаступи.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв влітку, що на Курщині українські військові контролюють 90 квадратних км території. За його словами, свого часу українська Курська операція відтягнула на себе майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями - близько 70 тисяч.

За інформацією генерала, під час боїв у Курській області росіяни втратили вбитими й пораненими 80 000 людей.

В інтерв’ю The Washington Post Сирський пояснював рішення про початок цієї операції тим, що літо-2024 стало для України "справді дуже важким". Росія планувала інтенсивні наступальні операції, зокрема атаки на Сумську область. Ворог збільшив виробництво безпілотників і пропонував нові фінансові стимули для набору контрактників. Все це комплексно посилило проблеми України на фронті.

Також, за словами Сирського, українське командування тоді критикували, бо Сили оборони лише оборонялися й відступали. Зважаючи на це, як каже Сирський, йому довелося зробити "щось, скажімо так, надзвичайне".

Курська операція призвела до різкого зростання морального духу серед українських військових і цивільних.

