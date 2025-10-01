За словами Метте Фредеріксен, "головним ворогом" Європи є РФ.

НАТО має посилити свою реакцію на гібридну війну Росії, яка є "лише початком" та має на меті розділити Європу. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен для Financial Times.

Вона вважає, що західному оборонному альянсу потрібно "більш глибоко" обговорити, як реагувати на ворожі дії Москви: від порушень повітряного простору до саботажу.

"Ми маємо бути дуже відвертими щодо того, що це, ймовірно, лише початок. Ми хочемо, щоб усі європейці розуміли, що стоїть на кону і що відбувається. Коли з’являються дрони або кібератаки, мета полягає в тому, щоб розділити нас", - попередила Фредеріксен.

Відео дня

Також політик після вторгнення в Данію невідомих дронів заявила, що попри те, що наразі точно невідомо, хто за цим стоїть, "головним ворогом" Європи є Росія.

За її словами, збільшення європейських витрат на обладнання для протидії дронам та кіберзахисту саме по собі не буде достатнім.

"Ідея гібридної війни полягає в тому, щоб загрожувати нам, розділяти нас, дестабілізувати нас. Одного дня використовувати дрони, наступного дня - кібератаки, третього дня - саботаж. Тому це не закінчиться лише [посиленням] можливостей", - запевнила прем'єр-міністр Данії.

У Financial Times нагадали, що Данія перебуває під тиском не лише з боку Росії, але й з боку США. Зокрема президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче забрати у Данії контроль над арктичним островом Гренландія, не виключаючи для цього застосування сили.

Водночас Фредеріксен зауважила, що вона "дуже пишається тим, як Гренландія змогла впоратися з цією складною ситуацією". За її словами, Данія хоче поглибити співпрацю з усіма арктичними державами, крім РФ, у питаннях безпеки навколо Гренландії.

Інциденти з дронами у Данії - що відомо

Нагадаємо, у Данії ввечері 25 вересня через загрозу дронів закривали один з аеропортів. Такий інцидент повторювався вже декілька разів за останній місяць.

Після цього Метте Фредеріксен зробила різку заяву. Вона наголосила, що Росія залишається головним супротивником Європи, який прагне дестабілізувати обстановку на континенті.

"Ми повинні очікувати більшої кількості подібних атак. Ці атаки виявили вразливості", - попередила прем'єр-міністр Данії.

Водночас Reuters повідомляв, що у Данії можуть побудувати "стіну з дронів" після вторгнення невідомих БпЛА. Це питання обговорять сьогодні, 1 жовтня, у Копенгагені лідери Європейського Союзу. Зокрема вони обговорять чотири флагманські оборонні проєкти, серед яких буде "стіна з дронів", тобто мережу датчиків та зброї для виявлення, відстеження та нейтралізації дронів, що вторглися у повітряний простір.

Вас також можуть зацікавити новини: