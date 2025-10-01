Загалом Bloober Team зараз розробляє 7 проєктів.

Bloober Team перевела ремейк Silent Hill в активну стадію розробки. Про це студія розповіла в рамках нещодавньої сесії запитань і відповідей з інвесторами.

Над грою працює одна з внутрішніх команд Bloober Team, тоді як друга зайнята таємничим проєктом, про який поки нічого не відомо. Паралельно студія курирує ще п'ять ігор у вторинних партнерських колабораціях.

Крім цього розробники поділилися свіжою статистикою щодо Cronos: The New Dawn. Реліз приніс близько 200 тисяч проданих копій, при цьому основну аудиторію забезпечила Playstation. У Bloober Team вважають старт вдалим, хоча й бачать, куди ще можна рости.

Нова основна частина серії Silent Hill f, нагадаємо, стала рекордним релізом для всієї серії - мільйон копій всього за день і високі оцінки критиків.

Раніше ми розповідали, що Konami випадково роздала бонуси за передзамовлення Silent Hill f звичайним гравцям. Водночас фанати просять студію зайнятися технічним станом гри.

Крім того, нещодавно стало відомо, коли хорор "Сайлент Гілл 2" вийде в український прокат. Екранізація покаже події другої частини.

