Щоправда, для проходження доповнення рекомендується почати нову гру.

Fallout: London встигла стати подією ще в липні 2024-го, коли безкоштовна фанатська модифікація розійшлася бібліотеками GOG більше мільйона разів лише за три місяці. Тепер у проєкту з'явилося перше велике DLC - Rabbit and Pork, яке вийшло 30 вересня.

Доповнення додає в гру 30 нових квестів і міні-ігор, 80 повністю озвучених NPC, 70 випадкових зустрічей, а ще свіжий арсенал зброї та броні.

Автори підчистили баги і внесли багато технічних правок за відгуками гравців, тож для DLC навіть радять починати з нового збереження.

Відео дня

Крім Fallout: London, студія Team FOLON працює над власною оригінальною грою. Проєкт працюватиме на новому рушії, а не на Creation Engine від Fallout 4, а також, схоже, відійде вбік від постапокаліптичного сеттингу.

Раніше ми розповідали, що розробники мода Fallout: London ігнорували актора озвучки Астаріона протягом року. При цьому Ніл Ньюбон був настільки вражений проєктом, що пропонував свої послуги безкоштовно, навіть після своєї приголомшливо успішної ролі в RPG від Larian Studios.

Вас також можуть зацікавити новини: