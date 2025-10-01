За добу там випало 94 міліметри опадів - це 224% від місячної норми.

Сильні дощі в Одесі спричинив локальний циклон над Чорним морем. Як зауважується у повідомленні на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook, рух цього циклону на північ та схід блокував антициклон, що призвело до загострення атмосферних фронтів.

Крім того, значний вплив для збільшення інтенсивності опадів мало тепле та вологе повітря над Чорним морем.

"За даними метеостанції Одеса, за добу випало 94 мм - це 224% від місячної норми. У 2016 році 20 вересня на метеостанції Одеса було зафіксовано добовий рекорд опадів, 113 мм", - розповіли у Гідрометцентрі.

Зазначається, що синоптики Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів попереджали про загрозу: з 29 вересня очікували значні дощі на 30 вересня (жовтий рівень), а 30 вересня о 15:30 посилили попередження до другого, помаранчевого рівня (кількість опадів - 50-79 мм до кінця дня), о 19-й годині - до третього, червоного рівня (понад 80 мм ).

"Варто зазначити, що у часи кліматичних змін такі екстремальні події стають частішими: з 2015 року (останні 10 років) в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (кількість опадів - від 50 до 100 мм за 12 годин і менше); за попередні десятиріччя це було 2-3 випадки на 10 років", - підкреслили синоптики.

Також у Гідрометцентрі зауважили, що такі інтенсивні дощі на північному-заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери внаслідок потепління.

Наголошується, що в прибережній зоні Чорного моря дійсно спостерігається тенденція до екстремальних опадів, що потребує додаткового наукового вивчення.

"Подібні явища, як-от смуги дощу (rainbands), раніше типові для тропічних процесів, тепер проявляються і в середніх широтах: вони утворюються на межах акваторій та суходолу за наявності достатньої вологи, можуть маскувати холодний фронт і призводити до катастрофічних опадів і в циклонах помірних широт. Над водоймами, як Чорне море, з навітряного боку такі смуги посилюють локальні дощі", - пояснили у Гідрометцентрі.

Водночас урбанізація посилює ризики: велика частка асфальту та бетону (імпервіозні поверхні - непроникні матеріали, які не дозволяють воді просочуватися в ґрунт) перетворює дощ на стрімкі, великі за обсягом, потоки води.

"Дослідження з США та Великобританії показують, що в містах з високим ступенем забудови потоки води зростають на 20-50% через імпервіозні поверхні, а кліматичні зміни роблять дощі інтенсивнішими", - йдеться у повідомленні.

Так, наголошують синоптики, необхідна адаптація: впровадження "зеленої" інфраструктури (пермеабельні покриття - проникні матеріали, як пористий асфальт, які дозволяють воді фільтруватися в ґрунт, та зелені зони) може зменшити підтоплення на третину.

Злива в Одесі - подробиці

Як повідомляв Погода УНІАН, 30 вересня в Одесі сталася потужна злива. В місті загинуло дев’ять людей, серед яких - дитина. Всю ніч рятувальники допомагали евакуйовувати людей з водяних пасток, вилучати автомобілі та відкачувати воду з будівель.

Під час зливи у будинку потонула ціла родина з п’ятьох людей, яка мешкала у цокольному приміщенні. Зі слів сусідів, різко зʼявилася хвиля і будинок накрило водою до другого поверху. Так, сім’я була заблокована у власній домівці.

В цілому врятовано було понад 360 людей та евакуйовано 227 транспортних засобів. Навчальні заклади Одеси 1 жовтня не працюють через підтоплення.

