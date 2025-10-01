Країна є головною мішенню Китаю, який негласно підтримує РФ.

Тайвань став найбільшим імпортером російського нафтопродукту (лігроїну) у світі, попри те, що він вважає себе союзником України. В першій половині цього року острів імпортував сирих нафтопродуктів з Росії на суму 1,3 млрд доларів, попри приєднання до санкцій проти Москви, пише The Guardian.

Загалом середньомісячний імпорт російського лігроїну на острів виріс майже в шість разів з 2022 року. Порівняно з першою половиною 2024 року, імпорт нафтопродукту на Тайвань тільки цьогоріч зріс на 44%.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії проти України в 2022 році Тайвань приєднався до міжнародних санкцій проти Москви. Він також запровадив експортний контроль, щоб запобігти використанню високотехнологічного обладнання острова російськими військовими.

На дипломатичному рівні країна регулярно заявляє про свою підтримку України у війні з Росією. Та попри приєднання до інших санкцій проти РФ, Тайвань, який переважно залежить від імпорту для задоволення своїх енергетичних потреб, не запровадив обмежень на закупівлю російського викопного палива.

Тож сумарно з лютого 2022 року острів імпортував 6,8 млн тонн російського лігроїну на суму 4,9 млрд доларів, що дорівнює 20% від загального обсягу експорту цього нафтопродукту з Росії.

Тайвань забезпечує свою енергетику на 97% за рахунок імпорту, що експерти визначають як ключову вразливість у разі конфлікту з Китаєм, який вважає острів частиною своєї території та не виключає застосування сили.

Багато аналітиків порівнюють плани Росії щодо України з планами Китаю щодо Тайваню.

Довідка УНІАН. Лігроїн - продукт переробки нафти, що використовується для виробництва хімічних речовин, необхідних для напівпровідникової промисловості та електронних компонентів, які складають основу економіки Тайваню, а також життєво важливі для світової промисловості.

Удари України по нафтогазовій інфраструктурі РФ - останні новини

Через необхідність переорієнтовуватися з ринку ЄС на інші напрямки, Росія поступово опиняється в енергетичній залежності від Китаю. Тільки у 2025 році прибутковість від продажу газу для РФ має скоротитися майже на 40%.

Ціни на "блакитне паливо" для Китаю будуть нижчими, ніж для Європи та Туреччини. Слід зазначити, що переорієнтація на Піднебесну не змогла компенсувати втрату для "Газпрому" більшості європейських газових ринків.

Тим часом рада Євразійської економічної комісії, членом якої є і Росія, тимчасово запровадила нульові ставки ввізного мита на бензин. Такий хід спрощує імпорт палива для РФ на тлі бензинової кризи після запровадження дієвих санкцій з боку українських безпілотників проти нафтопереробних заводів агресора.

