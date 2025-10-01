За словами генерала, найбільш напружено на сході України, де противник має значну перевагу в силах і засобах.

Ситуація на фронті залишається складною, на головних напрямках окупаційна армія РФ продовжує активні штурми позицій ЗСУ. Про це начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, російські війська продовжують вести інтенсивні наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення - наразі мова йде про тринадцять основних напрямків із середньою інтенсивністю 160-190 штурмів на добу.

"Станом на сьогодні обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною. Противник продовжує активно штурмувати позиції наших військ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах і засобах у 5-6 разів. Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках…", - сказав Гнатов, відповідаючи на запитання про його прогноз на осінньо-зимовий наступ росіян.

Найбільш напруженою, за його словами, залишається обстановка на сході України, де противник має значну перевагу в силах і засобах та при активному застосуванні авіації, артилерії і ударних безпілотників веде наступальні дії високої інтенсивності. Метою ворога є встановлення контролю над Часовим Яром і Торецьком, створення умов для блокування Костянтинівки зі сходу та охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Гнатов підкреслив, що росіяни дедалі частіше вдаються до тактики інфільтрації невеликих груп у тилові райони українських військ, після чого намагаються розвивати наступ уже з тилу. Водночас Сили оборони проводять штурмові дії для відновлення позицій та знищення ворожих підрозділів, що прорвалися вглиб.

Як зазначає генерал, попри значні втрати особового складу й техніки, противник не відмовляється від наступальних дій. Від розвитку ситуації на головному Покровському напрямку, за оцінкою начальника Генштабу, залежатиме характер російських дій на інших ділянках фронту, зокрема на Запоріжжі. Вплив матимуть і погодні умови, оскільки опади ускладнюють маневровість військ.

Разом з тим, висока ймовірність, що російські сили й надалі намагатимуться реалізувати свої наступальні завдання, які перед ними поставило їхнє вище військово-політичне керівництво. Їхня задекларована мета полягає у "звільненні" Донецької та Луганської областей, фактично - у спробі повністю окупувати ці території та вийти на їхні адміністративні кордони.

"З того, що відбувається зараз, які створені угруповання, як вони комплектуються, які задачі виконують, можна зробити прогноз, що вони будуть продовжувати зосереджувати зусилля саме на цих напрямках. Це Покровський, Добропільський", - сказав Гнатов.

У публікації наводяться дані про результати Добропільської контрнаступальної операції: звільнено понад 174 кв. км, а ще майже 195 кв. км зачищено від ворожих ДРГ. За цей період на Добропільському напрямку росіяни втратили понад 3 тисячі солдатів. Також триває поповнення "обмінного фонду", що дозволить повернути з російського полону українських захисників і захисниць.

Раніше аналітики DeepState розповіли, скільки української території захопили росіяни у вересні. За їхніми словами, за минулий місяць російські війська змогли захопити 259 кв. км - це найменше починаючи з травня.

"Ворог минулого місяця окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць росіяни зуміли зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%", - додали аналітики.

Водночас засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів про обстановку в Купʼянську, що на Харківщині. Він зазначив, що у російських підрозділів, які вже є в місті, виникають серйозні проблеми з логістикою через річку Оскіл.

"Питання з трубою, скажімо так, закрите. Ну, тобто по ній враг уже не пересувається. Якихось ознак того, що вони можуть перекинути підрозділи через неї, немає. Тобто все, що робиться, робиться через річку. А через річку робити постачання дуже важко, накопичити підрозділи дуже важко. І найголовніше – якщо ворог зупиниться, якщо вони зменшать темп цих наступальних дій, це дозволить Збройним силам України накопичити сили і скинути ворога в річку. Тобто до якогось контролю, до критичної ситуації в Купʼянську ще дуже далеко", - запевнив Нарожний.

