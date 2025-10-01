Комбриг Капітула: Зараз професійні військові РФ відсиджуються в штабах

Зараз навчені та професійні російські військові сидять тільки у штабах, каже підполковник Дмитро Капітула.

Знищення ворога в "промислових масштабах" не могло не позначилось на якості армії РФ і нині навчені та професійні російські військові сидять тільки у штабах.

Про це сказав командир легендарної 46 окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України підполковник Дмитро Капітула в інтерв’ю Telegraf.

Він зазначив про очевидні зміни.

"Якщо проаналізувати бойовий шлях бригади, можна побачити, що на Херсонщині ми брали в полон професійних російських військових, зокрема це були псковські десантники, на Запоріжжі – іноземців, які воювали на боці ворога, в Бахмуті — "вагнерівців". А зараз наші бійці беруть у полон росіян, як підписали контракт переважно через гроші", - прокоментував Капітула.

Як підкреслив командира бригади, російська влада довела своїх громадян до того, що вони їдуть в Україну убивати або заради грошей, або щоб уникнути тюрми.

"Така динаміка означає лише одне — Сили оборони України ліквідовують окупантів у промислових масштабах. Тільки наша бригада за місяць знищує близько 500 ворожих військовослужбовців", - зазначив Капітула.

За його словами, підготовка особового складу противника помітно погіршилась.

"Зараз навчені та професійні російські військові сидять тільки у штабах, а на полі бою знаходяться переважно малопідготовлені піхотинці. Тут можна навести показовий приклад, коли один з полонених розповів, що за півтора місяця підготовки він весь час провів у караулі", - розповів підполковник.

Капітула наголосив, що така ситуація є наслідком того, що ворог зазнає настільки великих втрат, що просто не встигає готувати якісне поповнення.

Дезертирство в армії РФ

Як писав УНІАН, раніше журнал War On the Rocks опублікував матеріал, в якому заначалось, що російська армія в Україні втрачає близько 400 тисяч солдатів на рік. Такі втрати дають підґрунтя для двох протилежних думок – що Росія прямує до неминучої поразки і що Росія неминуче переможе.

Аналітики Інституту міжнародного майбутнього при Школі міжнародних досліджень Денверського університету Коллін Мейзел та Метью Берроуз вважають, що такі величезні втрати насправді не послаблюють Росію у військовому плані, але дають їй можливість затягувати війну проти України, яка не має таких людських і матеріальних ресурсів.

А у нещадовному матеріалі "Агентство. Новости", яке посилалось на аналітиків відкритих даних (OSINT), повідомлялось, що за останній рік масштаби дезертирства в російській окупаційній армії зросли вдвічі.

За даними українського OSINT-проєкту Frontelligence Insight, за збереження нинішніх темпів дезертирства за підсумками року з російських підрозділів втече щонайменше 70 тисяч осіб, тобто кожен десятий окупант.

