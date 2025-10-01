Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 'Трійки' Білецькому

Також нове військове звання присвоєно командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України Андрію Білецькому військове звання бригадного генерала.

Про це йдеться в указі глави держави №737/2025 від 30 вересня.

Раніше Білецький мав звання полковника.

Також президент підписав ще ряд указів з присвоєнням військових звань.

Зокрема, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадному генералу Геннадію Шаповалову присвоєно військове звання генерал-майора.

Заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України, бригадному генералу Євгенію Острянському присвоєно військове звання генерал-майора.

Заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, полковнику Юрію Ральцеву присвоєно звання бригадного генерала.

Крім того, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрію Данику присвоєно спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту.

Бойовий шлях Андрія Білецького

Як повідомляв УНІАН, Білецький боронить Україну з перших днів війни з 2014 року. Він командував "Азовом" під час звільнення Маріуполя, Широкиного, Мар’їнки.

У 2022 році під керівництвом Білецького було створено Третю штурмову бригаду, яка демонструвала стійкість у тривалих боях, вміло адаптувалася до сучасних загроз, зокрема дронів, стала організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.

Третій армійський корпус під його керівництвом стане лабораторією змін.

Білецький переконаний, що наземні ударні платформи мають стати наступною революцією у військовій справі.

Білецький виступає проти посилення покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ).

