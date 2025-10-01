Видавцем виступить Kepler Interactive.

Frictional Games, творці Amnesia та SOMA, запустили нову загадку для шанувальників. Наприкінці вересня студія випустила патч для SOMA, за яким ховалася ARG. Гравці вийшли на сайт вигаданого готелю Samsara, повний натяків на наступний проєкт.

Фанати швидко розібрали всі підказки і вийшли на короткий тизер прийдешнього хоррора, опублікований на YouTube. Судячи з нього, гру видаватиме Kepler Interactive, відома за Clair Obscur: Expedition 33, Rematch і Pacific Drive. Це буде перший досвід Frictional у роботі з видавцем, раніше студія випускала свої проєкти самостійно.

В описі ролика розробники подякували спільноті за участь і зізналися, що не очікували такої швидкості розслідування. Коли саме вони готові будуть розкрити сам проєкт, поки залишається загадкою.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Capcom показала новий геймплейний трейлер Resident Evil: Requiem. У ролику гравців детальніше познайомили з головною героїнею новинки.

Крім того, нещодавно стало відомо, що творці Disco Elysium анонсують свою нову гру через книжку та вінілову платівку. Якщо замовити книжку за 70 євро, то можна першим дізнатися подробиці проєкту Red Rooster.

Вас також можуть зацікавити новини: