Фахівці вважають, що ці машини не мають ніяких переваг перед звичайними танками.

Російський концерн "Уралвагонзавод" державної корпорації "Ростех" відправив окупаційній армії нову партію бойових машин підтримки танків (БМПТ), відомих як "Термінатор".

""Уралвагонзавод" виконує велике замовлення на БМПТ: потреба в цій машині висока. Завжди вважалося, що основною ударною силою Сухопутних військ виступають танки. Тепер можна сказати, що до них додалися і БМПТ", – заявив генеральний директор концерну Олександр Потапов на сторінці корпорації у Telegram.

Повідомляється, що на машинах зразка 2025 року збільшилася кількість динамічного захисту, було встановлено додатковий захист бортів. БМПТ, як і танки Т-90М "Прорив" та Т-72Б3М, виходять з конвеєра, вже оснащені протидроновими решітками і системами радіоелектронної боротьби.

Сама машина призначена для дії у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів, а також інших цілей. Для цього її озброїли, зокрема, двома 30-мм гарматами та протитанковими ракетами.

Варто сказати, що навіть російські пропагандисти зазвичай більш ніж стримано оцінюють можливості "Термінатора", зазначаючи, що він не має жодних переваг перед основним бойовим танком (ОБТ). Через це місце "Термінатора" в бойовому порядку є проблематичним.

Зазначається, що машина тільки ускладнює експлуатацію і без того гігантського російського бронетанкового "зоопарку", адже вона практично ніяк не уніфікована зі звичайними ОБТ.

Російська бронетехніка – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що росіяни придумали, як вчинити із нікому не потрібним танком "Армата". Тепер Москва намагається врятувати мертвонароджений проект, пропонуючи Індії придбати ліцензію на нього.

Справа в тому, що раніше індійці оголосили про створення власного танка, який замінить застарілі радянські зразки. Росіяни пропонують не винаходити власний танк, а взяти за основу "Армату" і працювати вже з нею.

Нагадаємо також, що цього року в РФ несподівано згадали про перспективну середню гусеничну платформу "Курганець-25", яку фахівці вже встигли "поховати".

Вас також можуть зацікавити новини: