Відзначено міста, які стоять на захисті усієї держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" 16 містам у семи областях України. Про це глава держави сказав під час звернення до українців.

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - відзначив Зеленський.

Як розповів президент, на Дніпровщині це Павлоград, Нікополь, Марганець; на Донеччині - Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ; на Запоріжжі - Гуляйполе, Оріхів; на Миколаївщині - Вознесенськ і Баштанка; на Сумщині - Суми, Тростянець; на Харківщині - Куп’янськ, і на Хмельниччині – Старокостянтинів.

Як пояснив глава держави, Павлоград – це місто сили для України, місто, яке працює як стратегічно важливий центр евакуації наших людей, місто, яке стало госпітальною базою для поранених із фронту.

Також Нікополь – це місто справді героїчне, промислове, під численними обстрілами. "Місто, яке продовжує працювати", - додав Зеленський.

Разом з тим, Марганець кожного дня зазнає ударів. "Це місто, якому було складно після підриву росіянами Каховської дамби, але яке зберігається. І це завдяки його громаді, героїзму всієї нашої Дніпровщини й кожного регіону, який допомагав", - зазначив президент.

При цьому, Дружківка – це одне з найбільш світлих міст Донбасу, зараз понівечене російськими обстрілами, але місто, яке захищається й захищає.

Краматорськ – одна з основ української промисловості, один із найбільш сильних центрів усього Сходу України. Місто, яке в захисті держави ще з 2014-го року.

Костянтинівка – стоїть проти надзвичайної російської жорстокості, і громада тримається в місті, і місто тримається.

Покровськ – герой, який значить так багато для українського захисту. "І це місто багатьох наших героїв, наших воїнів, які саме в районах Покровська, на Покровському напрямку й у самому місті тримаються в жорстких боях і знищують окупанта так, що це глобально відчутно. Світ бачить цей героїзм", - наголосив Зеленський.

Слов’янськ – місто-символ, місто, з якого захист України почався, і місто, яке наповнює силою наших воїнів зараз, яке працює на захист Донбасу.

Гуляйполе – це велика історія, і це століття української сили на Півдні. "І зараз місто – на захисті регіону й держави", - підкреслив президент.

Оріхів – зазнає постійні обстріли й тримає дуже міцні позиції нашої оборони. Вознесенськ і Баштанка – міста людей, які не здалися попри все, які боролись. "Це міста, завдяки яким Україні вдалося зруйнувати російські плани захопити наш Південь", - наголосив Зеленський.

Суми – місто-герой, місто героїв, і місто, яке росіяни готувалися захопити й уже навіть анонсували це, але не отримали й не отримають. "Один із найбільших провалів Російської Федерації", - констатував глава держави.

Тростянець – місто, яке героїчно трималось у 2022-му році. "Зараз – на захисті. І саме там, у Тростянці, у перший рік цієї війни було зупинено широкий наступ росіян на Охтирку, на Лебедин, на Суми", - нагадав президент.

Куп’янськ – місто, у якому зараз особливо складно, у якому тривають бойові дії, яке потерпає від російської підлості, жорстокості, але яке захищають справді героїчні наші люди, яке героїчно закриває Харківщину від Росії.

Старокостянтинів – це місто має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. "Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни – місто героїчно витримує", - повідомив президент.

"Стійкість кожного – це стійкість усієї України, і героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця", - наголосив Зеленський.

Як нагадав глава держави, у 2022-му році було започатковано особливе звання саме для українських міст, які забезпечували Україні можливість вистояти в той надзвичайно складний рік. Спочатку десять

міст отримали звання міст-героїв. Це Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський переконаний, що Україна не втрачатиме своєї бойові міцності і сили, набутої за час повномасштабної війни. Глава держави нагадує, що Всі спроби стерти Україну завершувалися розвалом ворожих імперій.

