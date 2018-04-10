"Думали, що гірше не буває": у мережі показали жахливий стан траси Київ – Одеса (відео)

Читачі під постом уточнили, що ця ділянка дороги розташована між Уманню і Білою Церквою.

Деякі ділянки траси Київ – Одеса у жахливому стані. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Відео такого відрізку дороги на своїй сторінці у Facebook показала користувач Аня Капацинка.

Читайте також«Або знайди дорогу, або проклади її сам»: як українські дороги «тануть» разом зі снігом (відео)

"Вчора їхали трасою Київ – Одеса і думали, що гірше не буває. Сьогодні їдемо нею ж назад, на Київ... І зрозуміли, що буває!" – прокоментувала вона.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в цьому році планується розпочати капітальний ремонт трас Київ-Одеса та Київ-Чоп.

За його словами, зараз триває ремонт на автошляхах Київ-Одеса і Київ-Чоп, який повинні завершити на початку травня.

"Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні завершити Київ-Одеса та Київ-Чоп (в найбільш проблемній ділянці через Карпати) на початку травня. Тобто повністю буде відновлено рух", - зазначив міністр. При цьому чиновник уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт.