У Дніпродзержинську міліція затримала школяра, який жорстоко вбив двох жінок (фото)

На момент затримання у підозрюваного в кишені був виявлений ніж, повідомляє прес-служба МВС.

За даними МВС, одну зі своїх жертв зловмисник вбив 30 жовтня 2014 року о 13:00 на вулиці Комунальна. Там було виявлено труп 66-річної жінки зі слідами насильницької смерті. Зловмисник завдав потерпілій 9 ножових поранень в шию, грудну клітину та спину, від який вона померла на місці. 8 листопада по провулку Промисловому було виявлено тіло 42-річної жінки з 5 ножовими пораненнями.

Читайте такожУ столиці будуть судити злочинця, який зробив смертельну ін'єкцію киянину в метроДля розкриття цих двох вбивств був задіяний весь особовий склад Дніпродзержинського гарнізону міліції. Працівники міліції ретельно оглянули район «Піски», відпрацювали раніше судимих та осіб, які перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері. Було розглянуто кілька версій, серед яких такі, що підозрюваний, можливо, психічнохворий, що це вбивство з хуліганських спонукань або з корисливих мотивів.