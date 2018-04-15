Українські безпілотники почали патрулювати адмінкордон із окупованим Кримом

Безпілотники українського виробництва оснащені сучасними камерами, які дозволяють відслідковувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів.

Вироблені в Україні дрони "Spectator-M" почали патрулювати адмінкордон між анексованим РФ Кримом і материковою Україною. Про це повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України.

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"Нещодавно на озброєння Херсонського прикордонного загону надійшли безпілотні авіаційні комплекси "Spectator-M" вітчизняного виробництва. Тепер прикордонники мають можливість здійснювати контроль за дотриманням правил прикордонного режиму не тільки з землі, але і з повітря", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотники оснащені сучасними камерами, які дозволяють відслідковувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів.

"Наразі комплекси "Spectator-M" використовуються на морській ділянці відповідальності прикордонного загону та на сухопутній ділянці на адмінкордоні з Кримом", – додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, під час "пасхального перемир'я" окупанти тричі обстріляли безпілотники ОБСЄ.