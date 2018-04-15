У Львові відбувається фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» (фото)

Усі гості фестивалю мають нагоду поринути у вир народних традицій, мистецтва і творчості.

У Львові в Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького стартував ювілейний десятий благодійний фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом».

Як повідомляє прес-служба ЛМР, організовує фестиваль БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.

Всі гості фестивалю мають нагоду поринути у вир народних традицій, мистецтва і творчості.

Гасло цьогорічного фестивалю – «Радійте серцем!». Спочатку відбулась Архиєрейська Літургія, а опісля стартував масштабний концерт за участю українських музикантів.

Також діє 9 різнопланових майданчиків: митці навчають малярства на склі, азів театральної майстерності, водіння гаївок і пісочної анімації з великодніми мотивами. Для дітей буде особливий курс із цікавої хімії.

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Ділитимуться секретами акторської майстерності театри «На Симонових стовпах» та «САД». Львівські і тернопільські осередки «Спілки української молоді» навчають всіх охочих писанкарству.

І звісно, традиційні забави та гаївки, зокрема лемківські гаївки, що зараз здобувають все більшу популярність; благодійна лотерея для тих, хто любить приємні сюрпризи.