Небезпечні делікатеси: журналісти дізнались, як до України нелегально завозять китайську чорну ікру

Нерідко те, що видають на ринках та у ресторанах за унікальну каспійську ікру, насправді – дешева підробка.

До України сотнями кілограмів завозять контрабандну чорну ікру з Китаю, видаючи її за унікальну каспійську чорну ікру. Нелегальна та небезпечна продукція користується значним попитом на українських ринках та у ресторанах.

Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Зазначається, що чорну ікру видобувають з белуги, осетрів і стерляді. В Україні та майже усьому світі вони у червоній книзі. Втім це не проблема. У деяких ресторанах легко оформлюють спец-замовлення - були б гроші.

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За законом, продавати ікру в Україні можна лише з приватних ферм, які самі вирощують рідкісну рибу. Останнім часом такі ферми з’являються і в нашій країні також, і завозити з-за кордону вже нічого не потрібно.

Журналісти побували на одній з таких ферм під Києвом. Її власник Антон Яременко розповів, що ціна вітчизняної чорної ікри стартує зі 100 доларів за 50 грамів. Вона така дорога, тому що риба дає ікру дуже пізно, у віці 10 років, в середньому.

За словами підприємця, нерідко те, що видають на ринках та у ресторанах за унікальну каспійську ікру, насправді – китайська підробка.

«Вже декілька років ікра, що заїжджає з Росії, та представляється і рекламується як каспійська – це не каспійська. Це ікра з численних китайських ферм, яка коштує копійки. Китайці готові продавати її нижче собівартості, аби завалити ринок» - вказав він.

Китайську ікру завозять до України контрабандним методом та вже тут фасують у відповідну тару. Столичні ринки легко продають заборонений товар.

Журналісти наголошують, що така продукція не має жодних документів і дуже небезпечна, оскільки її склад – хімічний сюрприз. Так, ділки можуть додавати до неї смертельно небезпечний для людини уротропін. В разі отруєння можливості подати до суду на виробника немає.

Одна з продавчинь на Бесарабському ринку розповіла журналістам, що представники влади часто купують у нею чорну каспійську ікру. Коли їй натякнули, що готові заплатити більше, вона одразу запропонувала іншу, дорожчу ікру з окремих запасів.

Наголошується, що до України продовжують везти і хімічно небезпечну китайську, і справжню каспійську чорну ікру. В обох випадках прибуток в рази перевищує затрати на виробництво та браконьєрські штрафи. Тож, чорний ринок чорної ікри в Україні росте, попри заборони.

Раніше журналісти дізналися про найдорожчі страви в елітних ресторанах Києва. Так, у столичних закладах нова мода і тренд сезону - камчатський краб, порція за який може сягати п’ятидесяти тисяч гривень.