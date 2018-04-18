На Чернігівщині затримали військового під час продажу гранатометів із зони АТО (фото)

Військовослужбовець ще на початку квітня з метою незаконного збагачення реалізував цивільній особі за 3 200 гривень арсенал боєприпасів.

На Чернігівщині сьогодні затримано військовослужбовця-контрактника під час продажу боєприпасів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Згідно з інформацією, військовою прокуратурою Центрального регіону України викрито та затримано під час збуту боєприпасів солдата-контрактника 1-ої окремої танкової бригади оперативного командування «Північ».

Військовослужбовець служби за контрактом ще на початку квітня з метою незаконного збагачення реалізував цивільній особі за 3 200 гривень арсенал боєприпасів, а саме: 2 гранати РГД-5, 3 гранати Ф-1 та 138 патронів калібру 7,62 мм. 17 квітня військовий зловмисник реалізував два гранатомети: РПГ-18 та РПГ-26, за які отримав «платню» у сумі 18 600 гривень, проте одразу ж був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримання проводилося слідчими Чернігівського районного відділення ГУ НП в Чернігівській області спільно з працівниками управління СБУ в Чернігівській області під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження за ст. 263 ч. 1 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

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За попередньою інформацією, враховуючи проходження підозрюваним служби в складі підрозділів військової частини в зоні АТО, боєприпаси були доставлені останнім саме з території проведення операції.

Зброю, боєприпаси та грошові кошти вилучено.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, передача чи збут вогнепальної зброї) та щодо додаткової кваліфікації його дій за ч.3 ст. 410 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї), а також обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту та накладення арешту на майно. Максимальні санкції інкримінованих статей передбачають позбавлення волі від 7 до 12 років.