У Львові заклали символічну капсулу на місці будівництва пам'ятника-меморіалу Героям Небесної Сотні

Меморіал споруджуватимуть за проектом переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію громадського простору в пам'ять Героїв Небесної Сотні у Львові.

У вівторок, 17 квітня, відбулася урочиста закладка пам'ятної капсули з нагоди початку будівництва меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні на "Губернаторських валах". Участь у заході взяли представники влади міста Львова, сім'ї учасників Революції Гідності, духовенство, автори проекту.

Про це повідомляє "24 канал".

Почали церемонію закладення капсули хвилиною мовчання, після чого духовенство провів молитву, освятило територію спорудження меморіалу. Сім'ї Небесної Сотні підписали текст, який поміщений в капсулу. Міський голова Львова Андрій Садовий разом з сім'ями Героїв Небесної Сотні заклав капсулу і дав початок будівельних робіт зі спорудження меморіального комплексу пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Меморіал споруджуватимуть за проектом переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію громадського простору в пам'ять Героїв Небесної Сотні у Львові.

Після проведення конкурсу почалися роботи з документацією. Львівська міська рада отримала робочий проект авторів, підписав угоду з проектантами, погодив і затвердив у виконавчому комітеті Львівської міської ради детальний план території, а згодом і містобудівні умови і обмеження. Крім цього, була проведена процедура виділення землі для ЛКП "Зелений Львів", саме це підприємство обслуговуватиме цю ділянку.