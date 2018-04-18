У Кропивницькому визнали неосудною жінку, яка вбила кухонною сокирою 12-річну доньку

На даний час жінка перебуває в Кіровоградській обласній психіатричній лікарні.

У Кропивницькому 35-річну жінку, яку звинувачують у вбивстві своєї 12-річної доньки, визнали неосудною.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно жінки, яка підозрюється у вбивстві своєї неповнолітньої доньки, завершено.

Зазначається, що процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 12-річної дівчинки (п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК – умисне убивство) затверджено клопотання про застосування щодо жінки примусових заходів медичного характеру.

«Напередодні слідчі отримали висновок фахівців «Одеського обласного медичного центру психологічного здоров’я», де жінка проходила стаціонарне обстеження. За результатами проведення судово-психолого-психіатричної експертизи жінка на момент вчинення вбивства та на даний час «не здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними», - йдеться у повідомленні.

На підставі отриманого висновку слідчим за погодженням з процесуальним прокурором внесено клопотання до суду щодо зміни запобіжного заходу стосовно підозрюваної з тримання під вартою на поміщення до психіатричної установи. На даний час жінка перебуває в Кіровоградській обласній психіатричній лікарні.

Наразі клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно матері убитої дівчинки направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 12-річна Катерина Добродій зникла 8 грудня 2017 року. Зазначалось, що дівчинка пішла до школи, але до навчального закладу не дійшла. Її шукали протягом п’яти днів. Тіло дівчинки знайшли 12 грудня.

За попередньою інформацією, 35-річна матір під час побутового конфлікту завдала дівчинці кілька ударів, після чого на власному автомобілі вивезла тіло за межі міста. За даними ЗМІ, мати вдарила власну дитину кухонною сокирою.

14 грудня суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.