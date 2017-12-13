Моторошний інцидент у Кропивницькому: матері 12-річної дівчинки оголосили про підозру у вбивстві власної доньки (відео)

У Кропивницькому поліція оголосила підозру у вбивстві матері загиблої 12-річної дівчинки, яку знайшли мертвою 12 грудня.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації поліції області, сьогодні, 13 грудня, 35-річній жінці оголошено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину стосовно неповнолітньої особи.

Нині поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.

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«12 грудня під час огляду території одного з населених пунктів, що знаходиться на виїзді з Кропивницького, наряд поліції виявив тіло зниклої дитини. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група та експерт-криміналіст. Під час огляду, на тілі потерпілої було виявлено тілесні ушкодження, які могли стати причиною смерті.

Тієї ж доби працівники апарату карного розшуку області та Кропивницького відділу поліції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 35-річну громадянку», - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Кіровоградської області Дем’ян Таршин.

За попередньою інформацією, 35-річна жінка під час побутового конфлікту завдала дівчинці кілька ударів, після чого на власному автомобілі вивезла тіло за межі міста. Увечері того ж дня громадянка подала заяву до поліції про те, що неповнолітня не повернулася зі школи. Протягом кількох днів жінка разом із поліцейськими, волонтерами і просто небайдужими людьми «брала участь» у її пошуках.

Як повідомляв УНІАН, 12-річна Катерина Добродій зникла в п'ятницю, 8 грудня. Дівчинка пішла в школу, але навчальний заклад не дійшла. Дівчинку шукали кілька днів. Вчора, 12 грудня, у селі Обознівка Кіровоградського району знайшли її тіло.

У Кропивницького вручать підозру в скоєнні вбивства матері вбитої 12-річної Катерини Добродій. За попередньою версією, вона завдала удару своїй доньці кухонною сокирою.