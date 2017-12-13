12-річну дівчинку з Кропивницького у пориві люті вбила власна матір - Аброськін

У вбивстві 12-річної Катерини Добродій з Кропивницького підозрюється її мати. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

"Чотири доби поліція однієї з центральних областей розшукувала дівчинку 12 років, яка, за словами батьків, вранці пішла до школи і зникла. Вчора в результаті пошукових заходів дівчинка була знайдена мертвою в 5 км від дому з численними пораненнями. Вже ввечері на підставі зібраних доказів за підозрою в скоєнні вбивства затримано мати дівчинки", - написав він.

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За інформацією поліції, чоловік затриманої пішов на роботу і по дорозі відвів молодшу дитину до дитсадка. Старша дочка була разом з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома і не йти в школу, а мати, навпаки, наполягала, щоб вона йшла.

"В результаті - в пориві раптовї люті мати вбила дитину, а потім вивезла і залишила на пустирі. Це страшна трагедія. Попереду ряд експертиз, в тому числі і проведення психіатричної експертизи підозрюваної. Крапку повинен поставити суд", - розповів Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 12-річна Катерина Добродій пропала в п'ятницю, 8 грудня. Дівчинка пішла в школу, але навчальний заклад не дійшла. Дівчинку шукали кілька днів. Вчора, 12 грудня, у селі Обознівка Кіровоградського району знайшли її тіло.