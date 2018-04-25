Декілька обвинувачених у корупції топ-менеджерів продовжують керувати державними підприємствами – Ситник

Директор бюро згадав, зокрема, «Одеський припортовий завод» та «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Ряд топ-менеджерів, які звинувачуються у розкраданні великих сум та інших корупційних злочинах, продовжують керувати великими державними підприємствами, такими як «Одеський припортовий завод» та «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Про це під час прес-брифінгу повідомив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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«Є і не дуже приємні приклади, коли директор «Запорізького титано-магнієвого комбінату» обґрунтовано обвинувачується в розкраданні півмільярда гривень, але уряд чомусь продовжує з ним контракт. Керівники ОПЗ, які вже тривалий час перебувають під слідством і справа якийх розглядається в суді (фактично справа не рухається), продовжують займати свої посади», - сказав голова НАБУ.

У вересні минулого року в Національному антикорупційному бюро України заявляли, що 86 справ, переданих НАБУ і САП у суд, рішення прийняті тільки по 23, а в законну силу вступили 17 обвинувальних вироків.