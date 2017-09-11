В НАБУ поскаржились, що третина переданих ними до суду справ залишається без розгляду

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що із 86 справ, переданих НАБУ та САП до суду, рішення ухвалені лише у 23, а законної сили набули 17 обвинувальних вироків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ, більшість із винесених обвинувальних вироків - це угоди про визнання винуватості.

У відомстві нагадали, що 1 вересня законної сили набув вирок стосовно Аліхмана Ахмедова, який виконав роль посередника в отриманні неправомірної вигоди суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

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«Серед найбільш резонансних справ, досудове розслідування в яких вже завершене, варто відзначити провадження, пов’язані з розкраданням коштів державних підприємств ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Електроважмаш», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ)», - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що судовий розгляд досі не розпочато у третині справ, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій.

Серед основних причин «затягування» розгляду у відомстві називають проблеми з визначенням підсудності, зайнятість і відпустки суддів, неявку сторони захисту тощо. Наприклад, у провадженні за фактом надання неправомірної вигоди військовому прокурору Південного регіону України заплановане на 19 серпня підготовче засідання не відбулось. Наступне ж призначили аж за 2 місяці – на 18 жовтня.

«Існують і «справи-рекордсмени», розгляд яких по суті за понад півтора року не розпочато. Так, впродовж 16 місяців суд не починає слухання справи за фактом незаконного впливу на міністра економічного розвитку та торгівлі. Наступне судове засідання призначене на 26 вересня, попереднє ж не відбулося з причини неявки сторони захисту», - зауважили в НАБУ.