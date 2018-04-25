Голик: На Дніпропетровщині реконструюють усі опорні та основні школи
Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, повідомив, що керівництво області реконструює всі без винятку школи.
«Сьогодні на селекторній нараді областей з Міністерствами регіонального розвитку та освіти говорили про реконструкцію шкіл. На відео, яке було показано всім керівникам міністерств і областей, було п'ять шкіл, з них три з Дніпропетровської області. Але це тільки початок», - заявив Голик.
Він нагадав, що реконструкція шкіл у Дніпропетровській області передбачає капітальний ремонт, після якого залишаються лише стіни, все інше перебудовується за сучасними технологіями з урахуванням енергозбереження, створення сучасних умов для навчання, а також умов для дітей з обмеженими можливостями (інклюзивне навчання).
У своєму Facebook радник продемонстрував проект реконструкції однієї з шкіл - Божедарівськ Криничанського району Дніпропетровської області. Всі роботи будуть завершені вже в наступному році.
За словами Голика, наразі в Дніпропетровській області реконструюються одночасно більш 20 шкіл. За минулі три роки в області було відремонтовано 70 шкіл.
«Все це стало можливим в результаті ініційованої президентом Петром Порошенком децентралізації. Регіони отримали достатньо коштів і свободи дій, щоб реалізувати основні соціально-економічні проекти в кожній області. Ми зробили упор дорогах, медичних і освітніх установах. Результати нашої роботи, як команди Порошенка, вже можна побачити своїми очима», - зазначив радник Дніпропетровського губернатора.