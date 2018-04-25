Голик: На Дніпропетровщині реконструюють усі опорні та основні школи

Реконструкція шкіл у Дніпропетровській області передбачає капітальний ремонт, після якого залишаються лише стіни, все інше перебудовується за сучасними технологіями.

Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, повідомив, що керівництво області реконструює всі без винятку школи.

«Сьогодні на селекторній нараді областей з Міністерствами регіонального розвитку та освіти говорили про реконструкцію шкіл. На відео, яке було показано всім керівникам міністерств і областей, було п'ять шкіл, з них три з Дніпропетровської області. Але це тільки початок», - заявив Голик.

Він нагадав, що реконструкція шкіл у Дніпропетровській області передбачає капітальний ремонт, після якого залишаються лише стіни, все інше перебудовується за сучасними технологіями з урахуванням енергозбереження, створення сучасних умов для навчання, а також умов для дітей з обмеженими можливостями (інклюзивне навчання).

У своєму Facebook радник продемонстрував проект реконструкції однієї з шкіл - Божедарівськ Криничанського району Дніпропетровської області. Всі роботи будуть завершені вже в наступному році.

За словами Голика, наразі в Дніпропетровській області реконструюються одночасно більш 20 шкіл. За минулі три роки в області було відремонтовано 70 шкіл.

«Все це стало можливим в результаті ініційованої президентом Петром Порошенком децентралізації. Регіони отримали достатньо коштів і свободи дій, щоб реалізувати основні соціально-економічні проекти в кожній області. Ми зробили упор дорогах, медичних і освітніх установах. Результати нашої роботи, як команди Порошенка, вже можна побачити своїми очима», - зазначив радник Дніпропетровського губернатора.