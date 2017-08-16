Фігурант справи про заворушення 2 травня в Одесі Ільницький втік до Росії

Колишній одеський журналіст Артем Бузіла, який втік до РФ, заявляє, що фігурант справи про заворушення 2 травня в Одесі Владислав Ільницький все ж таки в'їхав до РосіЇ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Бузіла сьогодні написав у Facebook.

«Відбилися. У законний спосіб Владислав Ільницький перетнув кордон РФ. Уже в безпеці. Прохання зараз не діставати хлопця, він відпочине від пережитого і все розповість сам», - написав Бузіла.

У правоохоронних органах повідомили, що, за попередніми даними, Ільницький офіційно державний кордон України не перетинав.

«Не виключено, що він міг це зробити за підробленими документами, або у якийсь інший незаконний спосіб», - сказало джерело, додавши, що зараз проводяться відповідні дії.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня колишній одеський журналіст Бузіла, який зараз проживає в Москві, повідомив про втечу Ільницького в Росію. За його даними, наприкінці минулого тижня при спробі потрапити на територію РФ Ільницький був затриманий російськими прикордонниками в аеропорту «Домодєдово».

Директор Центру євразійських досліджень Володимир Корнілов заявив, що Ільницького було депортовано з «Домодєдово» і вислано за межі Росії до третьої країни, через яку намагався в'їхати в РФ. Він стверджує, що фігурант втік із України нібито в зв'язку з тим, що боявся запланованого на 14 серпня засідання в Іллічівському міському суді Одеської області. Нібито обвинувачений побоювався, що суд знову помістить його в СІЗО, і тому залишив Україну, щоб через третю країну в'їхати до Росії.

Нагадаємо, 27 серпня 2015 року Малиновський районний суд Одеси змінив запобіжний захід, відпустивши під домашній арешт, трьом фігурантам провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року, зокрема Ільницькому.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Під час зіткнень в центрі міста були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.