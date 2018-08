Посольство США розчароване проявами антисемітизму в Україні

🇺🇸 Disheartened to see recent displays of hate speech and anti-Semitism in Lviv and Odessa. There is no room for intolerance in the new Ukraine.



🇺🇦 Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості.