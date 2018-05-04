Посольство США розчароване проявами антисемітизму в Україні

У США заявили, що у новій Україні немає бути місця для нетерпимості.

Посольство США в Україні висловило розчарування проявами антисемітизму в Україні.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці посольства в Twitter.

"Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості", - заявили в американському посольстві.

🇺🇸 Disheartened to see recent displays of hate speech and anti-Semitism in Lviv and Odessa. There is no room for intolerance in the new Ukraine.



🇺🇦 Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі близько 1,5 тис. людей взяли участь у «Марші українського порядку», який націоналісти приурочили до річниці подій 2 травня 2014 року, коли під час масових заворушень у місті загинуло 48 осіб.

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Організатори і учасники ходи - «Національний корпус», «Вуличний Фронт», ВО «Свобода», «Правий сектор» та ін.

3 травня, громадська організація «Український єврейський комітет» (Київ) заявила про намір звернутися до Національної поліції у зв'язку з антисемітською заявою лідера місцевої організації «Правого сектору» Тетяни Сойкіної, зробленою напередодні в Одесі.

Директор організації Едуард Долинський зазначив, що Сойкіна увечері 2 травня під час проведення в Одесі «Маршу українського порядку» закликала «очистити» Україну і місто від євреїв.

Зокрема, жінка заявила: «Ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі справжній український порядок. Україна належатиме українцям, а не жидам».

Цю заяву була зроблено публічно в присутності великої кількості очевидців.