Українська співачка, яка перенесла тяжку хворобу, вразила своїм виглядом (фото)

Дописники співачки звернули увагу на її стрункі ноги.

Українська співачка та екс-дружина продюсера популярної групи "ВІА Гра" Дмитра Костюка Євгенія Власова, яка перенесла кілька операцій і потрапила в реанімацію, оприлюднила нові фото.

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Знімки артистка опублікувала у своєму Instagram, зазначивши в підписи під ними: "Хороший день".

"Боєць!", "Красуня", "Я думав, дівчинка-підліток", "Рада, що з вами все в порядку ", - зазначають фанати співачки.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в лютому Власова вперше після низки операцій з'явилася на публіці. Нагадаємо, в кінці листопада 2017 року потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію.