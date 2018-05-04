Українська співачка, яка перенесла тяжку хворобу, вразила своїм виглядом (фото)
16:31, 04 травня 2018Суспільство
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Дописники співачки звернули увагу на її стрункі ноги.
Власова показала нові фото / фото instagram.com/eygeniavlasova
Українська співачка та екс-дружина продюсера популярної групи "ВІА Гра" Дмитра Костюка Євгенія Власова, яка перенесла кілька операцій і потрапила в реанімацію, оприлюднила нові фото.
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Знімки артистка опублікувала у своєму Instagram, зазначивши в підписи під ними: "Хороший день".
"Боєць!", "Красуня", "Я думав, дівчинка-підліток", "Рада, що з вами все в порядку ", - зазначають фанати співачки.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в лютому Власова вперше після низки операцій з'явилася на публіці. Нагадаємо, в кінці листопада 2017 року потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію.
фото instagram.com/eygeniavlasova
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