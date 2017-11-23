"З таким діагнозом бояться брати людей": з'явилися нові дані про стан здоров'я української співачки Власової (відео)

Співачка Євгенія Власова знову бореться за життя та вже зробила перші кроки до одужання. Про це повідомила її мама Галина Поплавська.

"Їй дозволили маленький шматочок печива, і вона його розкусила, запила узваром", - розповіла жінка, котра мовчала про важкий стан доньки майже два тижні, передає ТСН.

Їй було просто не до того, бо кілька столичних клінік відмовилися приймати хвору, посилаючись на нестачу місць. "З таким діагнозом бояться брати людей. Один до десяти. Люди не хочуть брати відповідальності", - пояснила вона.

Їй зробили кілька надважких операцій на кишечнику, і досі медики не наважуються робити будь-які прогнози. Сьогодні вона вперше за майже два тижні спробувала поїсти і встала на ноги. Мати Власової розповіла, що оперувати доньку ніхто не хотів. 8 років тому вона перемогла рак, медики боялися рецидиву.

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Рятувати пацієнтку заходилися тільки в одній із найдорожчих київських лікарень. Там діагностували непрохідність кишківника – давні шви приросли до внутрішніх органів, тож життя Власової знову зависло на волосині.

Оперувати співачку викликали академіка Петра Фоміна, стан пацієнтки був стабільно важким, матері залишалося тільки молитися. 78-річний академік прийшов після робочого дня та розпочав операцію о 19:00, а закінчив уже о 0:30 ночі.

Результат наразі можна вважати обнадійливим – рецидиву раку не виявлено. Однак прогнозів на повне одужання поки що ніхто з медиків не дає. Кожен день лікування коштує неабияких грошей, і власні заощадження на порятунок доньки мати вже всі витратила. "Поки я заплатила 280 тисяч зі знижкою у 25%. Але ніхто не знає, наскільки це розтягнеться", - каже вона.

У шоу-бізнесі про нову хворобу Власової досі ніхто не знав, навіть хрещений батько її єдиної доньки Костянтин Меладзе і колишній чоловік-продюсер Дмитро Костюк.

Раніше мама Євгенії Власової розповідала, що її донька, яка потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапії, зараз заново вчиться їсти і вже сама розмовляє.