В Україні набув чинності закон, за яким села-супутники можуть приєднуватися до міст

Закон дозволяє містам стати центром об'єднаної громади без проведення виборів.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про добровільне приєднання територіальних громад сіл і селищ до міст обласного значення (законопроект № 6466).

Як повідомляє 5 травня прес-служба президента України, цей закон визнає ефективними об'єднаними територіальними громадами випадки добровільного приєднання до територіальної громади міст обласного значення територіальних громад сіл і селищ.

"Від об'єднання в одну територіальну громаду виграє як місто-центр, так і села та селища, які є його "супутниками", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про розширення території для забудови міст та отримання доступу до якісніших освітніх та медичних послуг мешканцями малих населених пунктів.

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3 квітня Верховна Рада України ухвалила цей закон.

Зміни дадуть змогу розблокувати процес укрупнення територіальних громад міст обласного значення та прирівняти територіальні громади міст обласного значення до об'єднаних територіальних громад для застосування ними процедури добровільного приєднання.

Таким чином, закон дає змогу містам стати центром об'єднаної громади без проведення виборів.

Нагадаємо, у березні мешканці селища міського типу Коцюбинське під Києвом провели громадські слухання, де проголосували за приєднання населеного пункту до столиці.