Люди уявляли себе у ситих 70-х, а опинилися в 30-х – В'ятрович про окуповані території

Люди на окупованих територіях опинилися в 30-х роках, де і голод, і смерть, і загроза репресій з боку тих, хто називає себе владою.

Свого часу Схід і Південь України стали епіцентром експерименту зі створення радянської людини, але цей експеримент зараз на наших очах зазнає цілковитого краху. Таку думку висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.

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В інтерв'ю радіо Донбас.Реалії він зазначив, що навіть ті люди, які підтримували «терористичні республіки» ("ДНР/ЛНР"- ред.), і які мали певні сентименти та хотіли повернення до радянського минулого, очевидно, що багато хто з них зараз розчарований.

"Говорячи про радянське минуле, вони уявляли себе у більш-менш ситих, спокійних 70-х роках. А опинилися в 30-х, 40-х, 50-х роках, де і голод, і смерть, і загроза репресій з боку тих людей, які називають себе владою", - сказав В’ятрович.

При цьому він висловив переконання, що через кілька років після звільнення окупованих територій Донбасу, 8 травня стане пам'ятною датою і там. "Будемо роз’яснювати, чому ми говоримо про 8 травня... Будемо пояснювати, що війна почалася для українців у 1939 році, а не в 1941", - зазначив він. "Для тих людей, що перейшли через окупацію вже російську, чи угруповань "ДНР/ЛНР", дуже багато речей стали зрозумілими. І вони це сприйматимуть навіть через призму свого життя, важкого життя в окупації", - сказав В’ятрович.