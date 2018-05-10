Екс-главу МВС України Захарченка помітили на акції "Безсмертний полк" у Москві (фото)

Захарченко і бійці "Беркуту" взяли участь в акції "Безсмертний полк".

У Москві на акції "Безсмертний полк" помітили екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та бійців "Беркуту".

Про це написав користувач Facebook Василь Максимов. "Якщо раптом ви сумували за ними, то абсолютно марно. Вони вже тут, у Москві", – написав Максимов.

Нагадаємо, Захарченко був міністром внутрішніх справ під час Революції гідності, а зараз переховується на території Росії.

Як повідомляв УНІАН, під час параду в Москві 9 травня показали робототехнічні комплекси розмінування «Уран-6» і багатофункціональні комплекси «Уран-9», безпілотники «Корсар» і «Катран».