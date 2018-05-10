Екс-главу МВС України Захарченка помітили на акції "Безсмертний полк" у Москві (фото)

11:49, 10 травня 2018
Суспільство
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Захарченка помітили в Москві / фото facebook.com/wasyli.maksimow

Про це написав користувач Facebook Василь Максимов. "Якщо раптом ви сумували за ними, то абсолютно марно. Вони вже тут, у Москві", – написав Максимов.

Нагадаємо, Захарченко був міністром внутрішніх справ під час Революції гідності, а зараз переховується на території Росії. 

Як повідомляв УНІАН, під час параду в Москві 9 травня показали робототехнічні комплекси розмінування «Уран-6» і багатофункціональні комплекси «Уран-9», безпілотники «Корсар» і «Катран».

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Теги: #Москва#захарченко#9 травня#День перемоги#Безсмертний полк